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Зростання українського експорту в ЄС посилює опір євроінституцій – торгпред

П'ятниця, 25 вересня 2020, 15:01
Фото з Twitter ЄП

Успіх українського експорту до ЄС у 2014-2019 років призводить до того, що європейські структури набагато менш охоче йдуть назустріч Києву у питаннях доступу до ринку.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, нинішній рік є феноменом – на тлі зменшення обсягів українського експорту до ЄС, фіксується зростання експорту до країн Азії.

Більш того, якщо традиційно падіння зовнішньої торгівлі у нинішньому році пояснюється наслідками пандемії, яка впливає на контакти бізнесу, то у відношенні з ЄС коронавірус наклався на ще одну проблему.

"Той успіх, якого за останні роки – з 2014 по 2019 рік, досяг український експорт на європейському ринку, призводить до поступового опору з боку євроінституцій",- пояснив він.

За його словами, наразі вирішення технічних проблем, пов’язаних із доступом українських товарів на ринки країн ЄС, відбувається набагато складніше, аніж пару років тому.

В якості прикладу Тарас Качка назвав приєднання України до ACAA.

"Сподіваюсь, що переговори  ЄС щодо відповідності України, почнуться вже у жовтні. Проте зараз переговори йдуть суттєво складніше, аніж ще пару років тому",- додав він.

Теми: УкраїнаекспортЄС


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