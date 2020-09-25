Рост украинского экспорта в ЕС усиливает сопротивление евроинституций – торгпред

Успех украинского экспорта в ЕС в 2014-2019 годов приводит к тому, что европейские структуры гораздо менее охотно идут навстречу Киеву в вопросах доступа к рынку.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, нынешний год является феноменом на фоне уменьшения объемов украинского экспорта в ЕС, фиксируется рост экспорта в страны Азии.

Более того, если традиционно падение внешней торговли в нынешнем году объясняется последствиями пандемии, которая влияет на контакты бизнеса, то в отношении с ЕС коронавирус наложился на еще одну проблему.

"Тот успех, которого за последние годы – с 2014 по 2019 год, достиг украинский экспорт на европейском рынке, приводит к постепенному сопротивления со стороны евроинституций", - пояснил он.

По его словам, сейчас решение технических проблем, связанных с доступом украинских товаров на рынки стран ЕС, происходит гораздо сложнее, чем пару лет назад.

В качестве примера Тарас Качка назвал присоединение Украины к ACAA.

"Надеюсь, что переговоры ЕС относительно соответствия Украины, начнутся уже в октябре. Однако сейчас переговоры идут существенно сложнее, чем еще пару лет назад", - добавил он.