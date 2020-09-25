Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заарештували ще трьох незалежних журналістів Білорусі

П'ятниця, 25 вересня 2020, 15:08
Олександр Любенчук. фото: Белапан

У Білорусі продовжують судити незалежних журналістів: три нових вироки.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Кореспондента телекомпанії "Белсат" Дениса Гончаренка засудили до 12 діб позбавлення волі і штрафу на 510 рублів за роботу без акредитації. Аналогічне покарання суд присудив Олександру Любенчуку.

Обидвох затримали ввечері 24 вересня біля в'язниці на вулиці Окрестіна, де вони та інші колеги збиралися зустріти фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича, які відбули 11-денний арешт за нібито участь в "масовому заході".

Крім того, головний редактор інтернет-видання "Могильовська область 6tv.by" Дмитро Соловйов засуджений до 7 діб позбавлення волі. Суддя Ленінського районного суду Олена Литвина визнала його винним в участі в несанкціонованій акції 6 вересня.

Соловйов не визнав своєї провини. У цей день він виконував свої професійні обов'язки - знімав "Марш єдності".

Нагадаємо: Головний редактор видання "Наша Ніва" Єгор Мартинович знаходиться в СІЗО на вулиці Окрестіна з 23 вересня. Його підозрюють за статтею 188 КК РФ (наклеп). Постраждалим у справі проходить заступник міністра внутрішніх справ РБ Олександр Барсуков.

17 серпня "Наша Ніва" опублікувала інтерв'ю з одним з ді-джеїв, який 6 серпня включив пісню Віктора Цоя "Перемен" під час офіційного заходу в Київському сквері в Мінську. Влад Соколовський повідомив журналістам, що людина, схожа на заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова, побила його в СІЗО.

Теми: Білорусьсвобода слова


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Авіаперельоти Зеленського обійшлись платникам податків у 14 мільйонів

Україна скасує заборону на в'їзд для іноземців

На Закарпатті будуватимуть великий курорт, який зможе приймати Олімпіаду

Данілов пригрозив користувачам "Вконтакте" спецобліком і "проблемами" з поліцією

Суд виніс вирок експрокурору, який намагався купити посаду в НАБУ

За нардепа Юрченка внесли 3 млн застави

Усі новини...
Білорусь
"Віцемера" Ялти звільнили за висловлювання про протести в Білорусі
Помер чоловік, який підпалив себе у Білорусі
Норвегія приєдналася до заяв про нелегітимність Лукашенка
Останні новини
15:23
У центрі Харкова стріляли в жінку і викрали її авто
15:11
Україна запросить Росію на платформу з деокупації Криму - Джапарова
15:08
Заарештували ще трьох незалежних журналістів Білорусі
15:04
Україна оновила список країн "червоної зони"
15:01
Зростання українського експорту в ЄС посилює опір євроінституцій – торгпред
15:00
На Закарпатті планують збудувати новий аеропорт – є три варіанти
14:51
Авіаперельоти Зеленського обійшлись платникам податків у 14 мільйонів
14:50
Посли ЄС 28 вересня схвалять розширення санкцій проти росіян - ЗМІ
14:39
Які дослідження під час ранньої діагностики онкозахворювань можна пройти безкоштовно – НСЗУ
14:38
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
Усі новини...