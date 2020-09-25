Заарештували ще трьох незалежних журналістів Білорусі

У Білорусі продовжують судити незалежних журналістів: три нових вироки.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Кореспондента телекомпанії "Белсат" Дениса Гончаренка засудили до 12 діб позбавлення волі і штрафу на 510 рублів за роботу без акредитації. Аналогічне покарання суд присудив Олександру Любенчуку.

Обидвох затримали ввечері 24 вересня біля в'язниці на вулиці Окрестіна, де вони та інші колеги збиралися зустріти фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича, які відбули 11-денний арешт за нібито участь в "масовому заході".

Крім того, головний редактор інтернет-видання "Могильовська область 6tv.by" Дмитро Соловйов засуджений до 7 діб позбавлення волі. Суддя Ленінського районного суду Олена Литвина визнала його винним в участі в несанкціонованій акції 6 вересня.

Соловйов не визнав своєї провини. У цей день він виконував свої професійні обов'язки - знімав "Марш єдності".

Нагадаємо: Головний редактор видання "Наша Ніва" Єгор Мартинович знаходиться в СІЗО на вулиці Окрестіна з 23 вересня. Його підозрюють за статтею 188 КК РФ (наклеп). Постраждалим у справі проходить заступник міністра внутрішніх справ РБ Олександр Барсуков.

17 серпня "Наша Ніва" опублікувала інтерв'ю з одним з ді-джеїв, який 6 серпня включив пісню Віктора Цоя "Перемен" під час офіційного заходу в Київському сквері в Мінську. Влад Соколовський повідомив журналістам, що людина, схожа на заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова, побила його в СІЗО.