Арестованы еще трое независимых журналистов Беларуси

В Беларуси продолжают судить независимых журналистов: три новых приговора.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Корреспондент телекомпании "Белсат" Денис Гончаренко приговорен к 12 суткам лишения свободы и штрафу на 510 рублей за работу без аккредитации. К аналогичному наказанию суд приговорил Александра Любенчука.

Оба были задержаны вечером 24 сентября возле тюрьмы на улице Окрестина, где они и другие коллеги собирались встретить фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича, отбывших 11-дневный арест за якобы участие в "массовом мероприятии".

Кроме того, главный редактор интернет-издания "Могилевская область 6tv.by" Дмитрий Соловьев приговорен к 7 суткам лишения свободы. Судья Ленинского районного суда Алена Литвина признала его виновным в участии в несанкционированной акции 6 сентября.

Соловей не признал своей вины. В этот день он выполнял свои профессиональные обязанности - снимал "Марш единства".

Напомним: Главный редактор издания "Наша Ніва" Егор Мартинович находится в СИЗО на улице Окрестина с 23 сентября. Его подозревают по статье 188 УК РФ (клевета). Пострадавшим по делу проходит заместитель министра внутренних дел РБ Александр Барсуков.

17 августа "Наша Ніва" опубликовала интервью с одним из ди-джеев, который 6 августа включил песню Виктора Цоя "Перемен" во время официального мероприятия в Киевском сквере в Минске. Влад Соколовский сообщил журналистам, что человек, похожий на заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова, избил его в СИЗО на улице Окрестина.