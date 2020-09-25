У центрі Харкова підстрелили жінку і викрали її авто

Поліція Харкова встановлює обставини нападу на жінку в центрі міста.

Джерело: поліція Харківської області в Facebook

Дослівно: "В результаті події 38-річна потерпіла отримала поранення руки. Зараз вона доставлена до лікарні. Нападники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі "BMW", що належіть жінці. Для розшуку та затримання зловмисників у місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Деталі: Інформація про звуки пострілів поблизу станції метро "Наукова" надійшла до поліції близько 13:05.

За попередніми даними, невідомі вчинили напад на жінку, поранили її з невстановленої зброї та зникли на автомобілі потерпілої. Через деякий час автівку знайшли на вулиці Мінській. Можливо, зловмисники пересіли на інший транспортний засіб.

Зараз поліцією Харкова вживається комплекс необхідних заходів для встановлення місця знаходження нападників.