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В центре Харькова подстрелили женщину и угнали ее авто

Пятница, 25 сентября 2020, 15:23

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на женщину в центре города.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Дословно: "В результате происшествия 38-летняя пострадавшая получила ранения руки. Сейчас она доставлена ​​в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле "BMW", принадлежащем женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Детали: Информация о звуках выстрелов возле станции метро "Наукова" поступила в полицию около 13:05.

По предварительным данным, неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль нашли на улице Минской. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мер для установления места нахождения нападающих.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция


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