Мера Камінь-Каширського спіймали на хабарі

Міського голову Камінь-Каширського, а також депутата та землевпорядника міськради затримали за хабар у 4 тисяч доларів.

Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно ОГПУ: "Викрито та затримано міського голову, депутата та спеціаліста-землевпорядника однієї з міських рад Волинської області під час одержання хабара. Наразі усім трьом затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)".



Деталі: За даними джерел УП, мова йде про Камінь-Каширську міськраду. Зокрема, затримали мера.

За даними слідства, підозрювані вимагали і одержали від суб’єкта господарювання 4 тисячі доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки для будівництва багатоквартирного будинку.



Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Згідно з сайтом Камінь-Каширської міськради, її очолює Василь Бондар.