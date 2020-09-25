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Мера Камінь-Каширського спіймали на хабарі

П'ятниця, 25 вересня 2020, 15:36
Мера Камінь-Каширського спіймали на хабарі
Фото поліції

Міського голову Камінь-Каширського, а також депутата та землевпорядника міськради затримали за хабар у 4 тисяч доларів.

Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно ОГПУ: "Викрито та затримано міського голову, депутата та спеціаліста-землевпорядника однієї з міських рад Волинської області під час одержання хабара. Наразі усім трьом затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)".

Деталі: За даними джерел УП, мова йде про Камінь-Каширську міськраду. Зокрема, затримали мера.  

За даними слідства, підозрювані вимагали і одержали від суб’єкта господарювання 4 тисячі доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки для будівництва багатоквартирного будинку.

Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з сайтом Камінь-Каширської міськради, її очолює Василь Бондар.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Волинська областьхабармісцева влада
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