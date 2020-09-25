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Мэра Камень-Каширского поймали на взятке

Пятница, 25 сентября 2020, 15:36
Мэра Камень-Каширского поймали на взятке
Фото полиции

Мэра Камень-Каширского, а также депутата и землеустроителя горсовета задержали за взятку в 4 тысячи долларов.

Источник: Офис генпрокурора, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно ОГПУ: "Разоблачены и задержаны мэр, депутат и специалист-землеустроитель одного из городских советов Волынской области во время получения взятки. Сейчас всем трем задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)".

Детали: По данным источников УП, речь идет о Камень-Каширском горсовете. В частности, задержали мэра.

По данным следствия, подозреваемые требовали и получили от предприятия 4 000 долларов за содействие в выделении земельного участка для строительства многоквартирного дома.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно сайту Камень-Каширского горсовета, его возглавляет Василий Бондарь.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Волынская областьвзяткаместная власть
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