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СБУ затримала 4 осіб, які масово "штампували" фальшиві паспорти

П'ятниця, 25 вересня 2020, 16:28
СБУ затримала 4 осіб, які масово штампували фальшиві паспорти
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, учасники якої підробляли та продавали різні документи державного зразка.

Джерело: СБУ

Дослівно: "До складу групи входило двоє жителів Київської області, які виготовляли "липові" документи. Двоє мешканців Житомирщини, колишніх працівників міграційної служби, відповідали за роботу з "клієнтами"".

Деталі: Зловмисники підробляли паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи про вищу освіту, технічні паспорти, акти на право власності на землю.

Вартість фальшивого документа варіювала залежно від його виду, максимальну ціну зловмисники встановили на "повний пакет" – $10 тисяч. Паспорт громадянина України коштував 1,5 тисячі доларів, ID-картка – вдвічі дорожче.  

 

Два цехи з виготовлення фальшивих документів зловмисники облаштували у приватних будинках у невеликих селищах на Київщині.

Щомісяця вони "обслуговували" до півсотні клієнтів, зокрема й іноземців.

За результатами спецоперації на території Житомирщини та Київщини оперативники затримали чотирьох учасників групи.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів та у цехах правоохоронці вилучили 30 готових документів, зокрема паспорти громадян України та майже 700 бланків для виготовлення нових фальшивок.

А також голографічні захисні елементи, підроблені штампи та печатки українських держустанов, комп’ютерну техніку і флеш-носії зі зразками документів та інформацією про "клієнтів", техніку для підробки документів.

Вилучені докази направлено на криміналістичну експертизу.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

  

Українська правда

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Теми: СБУКиївська областьЖитомирщина
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