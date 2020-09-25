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СБУ задержала 4 человек, которые массово "штамповали" фальшивые паспорта

Пятница, 25 сентября 2020, 16:28
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу, участники которой подделывали и продавали разные документы государственного образца.

Источник: СБУ

Дословно: "В состав группы входили двое жителей Киевской области, которые изготавливали "липовые" документы. Двое жителей Житомирской области, бывшие работники миграционной службы, отвечали за работу с "клиентами"".

Детали: Злоумышленники подделывали паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта, акты на право собственности на землю.

Стоимость фальшивого документа варьировалась в зависимости от его вида, максимальную цену злоумышленники установили на "полный пакет" – $10 тысяч. Паспорт гражданина Украины стоил 1,5 тысячи долларов, ID-карта – вдвое дороже. 

 

Два цеха по изготовлению фальшивых документов злоумышленники обустроили в частных домах в небольших поселках Киевской области.

Ежемесячно они "обслуживали" до полусотни клиентов, в том числе иностранцев.

По результатам спецоперации на территории Житомирской и Киевской областей оперативники задержали четырех участников группы.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и в цехах правоохранители изъяли 30 готовых документов, в частности паспорта граждан Украины и почти 700 бланков для изготовления новых фальшивок.

А также голографические защитные элементы, поддельные штампы и печати украинских госучреждений, компьютерную технику и флэш-носители с образцами документов и информацией о "клиентах", технику для подделки документов.

Полученные доказательства направлены на криминалистическую экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Темы: СБУКиевская областьЖитомирская область


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