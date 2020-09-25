Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Країни Балтії розширили санкційний список чиновників режиму Лукашенка

П'ятниця, 25 вересня 2020, 16:33

Країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та придушення мирних протестів.

Відповідні заяви опублікували міністерства закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, повідомляє "Європейська правда".

Естонія запровадила санкції проти ще 98 білоруських чиновників. "Ці особи зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі та у застосуванні насильства проти мирних протестуючих. Заборона на в'їзд цих осіб до Естонської Республіки встановлена на період дії з 25 вересня 2020 року по 30 серпня 2025 року", - йдеться у заяві.

Латвія включила 101 білоруського чиновника до списку небажаних осіб. "Білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних акцій протесту. Демонстрації продовжують дискредитувати, застосовується непропорційне застосування сили, посилюється блокування веб-сайтів незалежних ЗМІ, порушуються кримінальні справи та конфіскуються носії даних", - йдеться у заяві.

МЗС Литви поки не оприлюднило список осіб, але глава міністерства Лінас Лінкявічюс підтвердив розширення санкційного списку.

"Сьогодні, у координації з Латвією та Естонією, Литва суттєво збільшує кількість тих, хто підпадає під санкції за безперервні репресії проти народу Білорусі", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, у серпні країни Балтії вже включили до списку небажаних осіб для в'їзду 30 громадян Білорусі. У список потрапили президент країни, посадові особи білоруської Центральної виборчої комісії, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Комітету держбезпеки, Слідчого комітету, Ради з безпеки, держконтролю та виконавчого комітету Мінська.

Як відомо, міністри закордонних справ країн ЄС  не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка.

Теми: Білорусьсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна оновила список країн "червоної зони": Чорногорія опинилася під забороною

Авіаперельоти Зеленського обійшлись платникам податків у 14 мільйонів

Україна скасує заборону на в'їзд для іноземців

На Закарпатті будуватимуть великий курорт, який зможе приймати Олімпіаду

Данілов пригрозив користувачам "Вконтакте" спецобліком і "проблемами" з поліцією

Суд виніс вирок експрокурору, який намагався купити посаду в НАБУ

Усі новини...
Білорусь
Ягнята не такі мовчазні?
Заарештували ще трьох незалежних журналістів Білорусі
"Віцемера" Ялти звільнили за висловлювання про протести в Білорусі
Останні новини
17:18
У команди Зеленського немає повністю лояльних медіа і системного піару – моніторинг
17:12
Путін пропонує США угоду: не завдавати кіберудари і не втручатися у вибори
17:11
Скільки домашніх завдань можуть задавати у 1-4 класах. Пояснюють експерти
16:48
"Київміськбуд" прийняв на баланс ще один ЖК "Укрбуду"
16:33
Країни Балтії розширили санкційний список чиновників режиму Лукашенка
16:32
"ArcelorMittal Кривий Ріг" просить депутатів заборонити підвищення тарифів на електрику до кінця 2021 року
16:28
фото СБУ затримала 4 осіб, які масово "штампували" фальшиві паспорти
16:28
Криклій: Працюємо над створенням додатку для покращення розвитку ринку дронів
16:26
Єрмак обурився, що в політиці мало жінок, хоча в керівництві ОП їх теж обмаль
16:25
Екоінспекція звернулась до суду щодо зупинки харківського коксохіму
Усі новини...