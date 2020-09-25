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Страны Балтии расширили санкционный список чиновников режима Лукашенко

Пятница, 25 сентября 2020, 16:33

Страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов.

Соответствующие заявления опубликовали министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает "Европейская правда".

Эстония ввела санкции против еще 98 белорусских чиновников. "Эти лица сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных протестующих. Запрет на въезд этих лиц в Эстонскую Республику установлен ​​на период действия с 25 сентября 2020 года по 30 августа 2025 года", - говорится в заявлении.

Латвия включила 101 белорусского чиновника в список нежелательных лиц. "Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным акциям протеста. Демонстрации продолжают дискредитировать, применяется непропорциональное применение силы, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители данных", - говорится в заявлении.

МИД Литвы пока не обнародовал список лиц, но глава министерства Линас Линкявичюс подтвердил расширение санкционного списка.

"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто подпадает под санкции за непрерывные репрессии против народа Беларуси", - написал он в Twitter.

В конце августа страны Балтии уже включили в список нежелательных лиц для въезда 30 граждан Беларуси. В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.

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Темы: Беларусьсанкции
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