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Путін пропонує США угоду: не завдавати кіберудари і не втручатися у вибори

П'ятниця, 25 вересня 2020, 17:12
Путін пропонує США угоду: не завдавати кіберудари і не втручатися у вибори

Президент Росії Володимир Путін запропонував США створити угоду про запобігання інцидентів в інформаційному просторі, в тому числі про невтручання у вибори.

Джерело: заява Путіна на сайті Кремля

Дослівно: "Одним з основних стратегічних викликів сучасності є ризик виникнення масштабної конфронтації в цифровій сфері. Особлива відповідальність за її запобігання лежить на ключових гравців у сфері міжнародної інформаційної безпеки (МІБ).

У зв'язку з цим хотіли б знову звернутися до США з пропозицією схвалити комплексну програму практичних заходів з перезавантаження наших відносин у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)".

Деталі: Путін пропонує відновити діалог на високому рівні, а також спільно розробити і укласти двосторонню міжурядову угоду про запобігання інцидентів в інформаційному просторі за аналогією з чинною радянсько-американською угодою про запобігання інцидентів у відкритому морі і повітряному просторі над ним від 25 травня 1972 року.

При цьому "у взаємоприйнятній формі обмінятися гарантіями невтручання у внутрішні справи один одного, включаючи виборчі процеси, в тому числі з використанням ІКТ та високотехнологічних методів".

Нагадаємо: За даними американської розвідки Росія втручалася у президентські вибори США 2016 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінСША
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