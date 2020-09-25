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Путин предлагает США договор: не наносить киберудары и не вмешиваться в выборы

Пятница, 25 сентября 2020, 17:12

Президент России Владимир Путин предложил США создать соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, в том числе о невмешательстве в выборы.

Источник: заявление Путина на сайте Кремля

Дословно: "Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за её предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ).

В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий (ИКТ)".

Детали: Путин предлагает возобновить диалог на высоком уровне, а также совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года.

При этом "во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов".

Напомним: По данным американской разведки Россия вмешивалась в президентские выборы США 2016 года.

Темы: ПутинСША


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