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Боррель: Реформи в Україні сповільнилися після "турборежиму"

П'ятниця, 25 вересня 2020, 18:11

В Євросоюзі відзначають уповільнення темпу реформ в Україні порівняно із минулим роком після приходу Володимира Зеленського до влади.

Про це йдеться у статті Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським" на сайті "Європейської правди".

"Обрання Володимира Зеленського президентом у квітні 2019 року було знаком рішучої готовності українців боротися проти корупції та послабити владу олігархів у країні. Його перші місяці на посаді характеризувалися "турборежимом", коли парламент швидко ухвалював реформи, які довго буксували на місці. Проте, на думку багатьох оглядачів, останнім часом темпи реформ сповільнилися, зокрема виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію".

Боррель також відзначив, що зміна уряду на початку березня та звільнення реформаторів стали тривожними сигналами щодо готовності протистояти корупційним інтересам.

"Попри це, президент Зеленський продовжує залишатися джерелом надії: громадяни все ще очікують, що він втілить свої обіцянки щодо реформ та змін, з огляду на які він був обраний. У травні він продемонстрував лідерство у просуванні двох важливих і складних реформ, а саме земельної реформи та банківського закону", - зазначив він.

Як відомо, Боррель цього тижня перебував з візитом в Україні і, зокрема, нагадав про важливість незалежної роботи антикорупційних органів та уникнення політизації правоохоронних органів.

Детальніше читайте у статті: "Візит із натяком на безвіз: що сказав і про що промовчав у Києві шеф дипломатії ЄС"

Теми: ЄСУкраїнавладареформи


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