Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: Реформи в Україні сповільнилися після "турборежиму"

П'ятниця, 25 вересня 2020, 18:11

В Євросоюзі відзначають уповільнення темпу реформ в Україні порівняно із минулим роком після приходу Володимира Зеленського до влади.

Про це йдеться у статті Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським" на сайті "Європейської правди".

"Обрання Володимира Зеленського президентом у квітні 2019 року було знаком рішучої готовності українців боротися проти корупції та послабити владу олігархів у країні. Його перші місяці на посаді характеризувалися "турборежимом", коли парламент швидко ухвалював реформи, які довго буксували на місці. Проте, на думку багатьох оглядачів, останнім часом темпи реформ сповільнилися, зокрема виконання зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію".

Боррель також відзначив, що зміна уряду на початку березня та звільнення реформаторів стали тривожними сигналами щодо готовності протистояти корупційним інтересам.

"Попри це, президент Зеленський продовжує залишатися джерелом надії: громадяни все ще очікують, що він втілить свої обіцянки щодо реформ та змін, з огляду на які він був обраний. У травні він продемонстрував лідерство у просуванні двох важливих і складних реформ, а саме земельної реформи та банківського закону", - зазначив він.

Як відомо, Боррель цього тижня перебував з візитом в Україні і, зокрема, нагадав про важливість незалежної роботи антикорупційних органів та уникнення політизації правоохоронних органів.

Детальніше читайте у статті: "Візит із натяком на безвіз: що сказав і про що промовчав у Києві шеф дипломатії ЄС"

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСУкраїнавладареформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: