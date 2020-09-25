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Боррель: Реформы в Украине замедлились после "турборежима"

Пятница, 25 сентября 2020, 18:11

В Европейском Союзе отмечают замедление темпа реформ в Украине по сравнению с прошлым годом после прихода Владимира Зеленского к власти.

Об этом говорится в статье высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на сайте "Европейской правды".

"Избрание Владимира Зеленского президентом в апреле 2019 года было знаком решительной готовности украинцев бороться против коррупции и ослабить власть олигархов в стране. Его первые месяцы на посту характеризовались "турборежимом", когда парламент быстро принимал реформы, которые долго буксовали на месте. Однако, по мнению многих обозревателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в частности выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации".

Боррель также отметил, что смена правительства в начале марта и освобождения реформаторов стали тревожными сигналами о готовности противостоять коррупционным интересам.

"Несмотря на это, президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды: граждане все еще ожидают, что он воплотит свои обещания относительно реформ и изменений, учитывая которые он был избран. В мае он продемонстрировал лидерство в продвижении двух важных и сложных реформ, а именно земельного реформы и банковского закона", - отметил он.

Как известно, Боррель на этой неделе находился с визитом в Украине и, в частности, напомнил о важности независимой работы антикоррупционных органов и избежания политизации правоохранительных органов.

Подробнее читайте в статье: Визит с намеком на безвиз: что сказал и о чем промолчал в Киеве шеф дипломатии ЕС

Темы: ЕСУкраинавластьреформы


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