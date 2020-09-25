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Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС

Пятница, 25 сентября 2020, 19:40

После долгих переговоров Литве, Латвии и Эстонии, которые ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там белорусской атомной электростанции, удалось выработать общую методику по торговле электроэнергией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающих, что она произведена не в Беларуси.

Литва также информировала Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о том, что со следующего года не будет поставлять Беларуси резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЕЛЛ. Это связано с завершением строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что информировал об этом гендиректора организации Рафаэля Гросси.

До конца сентября об этом будет проинформирован и Минск, предупреждения которому по этому вопросу высылались и ранее.

"По поводу отказа от резерва в 100 мегаватт: с нового года Litgrid не будет предоставлять такой резерв белорусской станции, поскольку именно в соглашении по этому поводу есть дополнительный протокол. Мы уже ранее предупреждали Беларусь официально. Также юридически мы должны это сделать до конца сентября-Litgrid это еще сделает ", - сказал Вайчюнас.

Этот резерв Литва обязалась предоставлять по договору об постсоветское энергетическое кольцо БРЕЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва и Латвия), из которого выйдет к 2025 году.

По словам министра, глава МАГАТЭ проинформирована об этом, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем.

На этой неделе Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы заявила, что Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут решены проблемы безопасности станции. Балтийские страны готовятся блокировать попадание электричества с Белаэс на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре. Литва критикует безопасность проекта АЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Беларусь отвергает критику.

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