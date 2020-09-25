Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ: Кількість смертей від COVID-19 може подвоїтися до початку масового вакцинування

П'ятниця, 25 вересня 2020, 20:27
ВООЗ: Кількість смертей від COVID-19 може подвоїтися до початку масового вакцинування

Число смертей через зараження коронавірусною інфекцією до моменту початку масового використання вакцини може сягнути 2 млн.

Джерело: директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Райана: "Поки ми не зробимо це (не полагодимо масове застосування вакцини - ред.), ці цифри, про які ви говорите (в 2 млн смертей - ред.) не просто можуть виявитися реальними, але, на жаль, дуже ймовірними".

Деталі: За його словами, цей показник може бути навіть вище, якщо країни не будуть вживати заходів щодо стримування пандемії.

Нагадаємо: Станом на 25 вересня у світі померли майже 990 тисяч людей від коронавірусу.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміявакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: