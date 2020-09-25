ВООЗ: Кількість смертей від COVID-19 може подвоїтися до початку масового вакцинування
Число смертей через зараження коронавірусною інфекцією до моменту початку масового використання вакцини може сягнути 2 млн.
Джерело: директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Райана: "Поки ми не зробимо це (не полагодимо масове застосування вакцини - ред.), ці цифри, про які ви говорите (в 2 млн смертей - ред.) не просто можуть виявитися реальними, але, на жаль, дуже ймовірними".
Деталі: За його словами, цей показник може бути навіть вище, якщо країни не будуть вживати заходів щодо стримування пандемії.
Нагадаємо: Станом на 25 вересня у світі померли майже 990 тисяч людей від коронавірусу.
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