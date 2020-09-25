ВОЗ: Число смертей от COVID-19 может удвоиться к началу массового вакцинирования

Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн.

Источник: директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Райана: "Пока мы не сделаем это (не наладим массовое применение вакцины – ред.), эти цифры, о которых вы говорите (в 2 млн смертей – ред.) не просто могут оказаться реальными, но, к сожалению, очень вероятными".

Детали: По его словам, этот показатель может быть даже выше, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.

Напомним: По состоянию на 25 сентября в мире умерли почти 990 000 человек от коронавируса.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?