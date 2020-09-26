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У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

Субота, 26 вересня 2020, 04:11

25 вересня у світі COVID-19 виявили у 315 тисяч людей. Померло в цей день 5762 пацієнтів.  

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 315 467 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 60 тисяч хворих в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Росія, Великобританія, Іспанія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 15-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на 26 вересня у світі зафіксовано 32,7 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 24 мільйона людей. 992 897 пацієнтів померло.

Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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Теми: коронавірус


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