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В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

Суббота, 26 сентября 2020, 04:11
В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

25 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 317 000 человек. Умерло в этот день 5762 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 317 937 случаев заражения коронавируса. В частности 60 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Великобритания, Испания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на 26 сентября в мире зафиксировано 32,7 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 24 миллиона человек. 993 435 пациентов умерли.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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