Рут Гінзбург стала першою жінкою, яка була удостоєна церемонії прощання в Капітолії
Суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка померла від раку, стала першою жінкою, яка удостоєна церемонії прощання в Капітолії.
Джерело: Washington Post
Деталі: У Вашингтоні, в Національному скульптурному залі Капітолію пройшла церемонія прощання з суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург. Вона стала першою американською жінкою, яку удостоїли такої честі.
Труну з тілом Гінзбург встановили на тій же дерев'яній платформі, що була побудована для труни президента Авраама Лінкольна після його вбивства в 1865 році, повідомляє Голос Америки.
На церемонії були присутні президент США Дональд Трамп, кандидат в президенти Джо Байдена, спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, віце-президент Майк Пенс та інші високі чиновники США.
Попередні два дні труна була виставлена біля будівлі Верховного суду США, де з покійною могли проститься всі бажаючі.
Наступного тижня на Арлінгтонському національному кладовищі (штат Вірджинія) відбудеться закрита церемонія поховання судді. Її чоловік Мартін Гінзбург був похований там же в 2010 році.
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Нагадаємо:
- Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Дочка емігранта з Одеси стала другою жінкою - членом Верховного суду США.
- На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. При її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин.