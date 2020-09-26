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Рут Гінзбург стала першою жінкою, яка була удостоєна церемонії прощання в Капітолії

Субота, 26 вересня 2020, 05:55

Суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка померла від раку, стала першою жінкою, яка удостоєна церемонії прощання в Капітолії.

Джерело: Washington Post

Деталі: У Вашингтоні, в Національному скульптурному залі Капітолію пройшла церемонія прощання з суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург. Вона стала першою американською жінкою, яку удостоїли такої честі.

Труну з тілом Гінзбург встановили на тій же дерев'яній платформі, що була побудована для труни президента Авраама Лінкольна після його вбивства в 1865 році, повідомляє Голос Америки.

На церемонії були присутні президент США Дональд Трамп, кандидат в президенти Джо Байдена, спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, віце-президент Майк Пенс та інші високі чиновники США.

Попередні два дні труна була виставлена біля будівлі Верховного суду США, де з покійною могли проститься всі бажаючі.

Наступного тижня на Арлінгтонському національному кладовищі (штат Вірджинія) відбудеться закрита церемонія поховання судді. Її чоловік Мартін Гінзбург був похований там же в 2010 році.

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Нагадаємо:

  • Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Дочка емігранта з Одеси стала другою жінкою - членом Верховного суду США.
  • На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. При її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин.

Микола Донєв, УП
Теми: СШАвибори


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