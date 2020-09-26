Рут Гінзбург стала першою жінкою, яка була удостоєна церемонії прощання в Капітолії

Суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка померла від раку, стала першою жінкою, яка удостоєна церемонії прощання в Капітолії.

Джерело: Washington Post

Деталі: У Вашингтоні, в Національному скульптурному залі Капітолію пройшла церемонія прощання з суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург. Вона стала першою американською жінкою, яку удостоїли такої честі.

Труну з тілом Гінзбург встановили на тій же дерев'яній платформі, що була побудована для труни президента Авраама Лінкольна після його вбивства в 1865 році, повідомляє Голос Америки.

На церемонії були присутні президент США Дональд Трамп, кандидат в президенти Джо Байдена, спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, віце-президент Майк Пенс та інші високі чиновники США.

Попередні два дні труна була виставлена біля будівлі Верховного суду США, де з покійною могли проститься всі бажаючі.

Наступного тижня на Арлінгтонському національному кладовищі (штат Вірджинія) відбудеться закрита церемонія поховання судді. Її чоловік Мартін Гінзбург був похований там же в 2010 році.

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