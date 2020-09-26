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Рут Гинзбург стала первой женщиной, удостоившейся церемонии прощания в Капитолии

Суббота, 26 сентября 2020, 05:55
Рут Гинзбург стала первой женщиной, удостоившейся церемонии прощания в Капитолии

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась от рака, стала первой женщиной, удостоившейся церемонии прощания в Капитолии.

Источник: Washington Post

Детали: В Вашингтоне, в Национальном скульптурном зале Капитолия прошла церемония прощания с судьей Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Она стала первой американской женщиной, удостоенной такой чести. 

Гроб с телом Гинзбург был установлен на той же деревянной платформе, что была построена для гроба президента Авраама Линкольна после его убийства в 1865 году, сообщает Голос Америки

На церемонии присутствовали президент США Дональд Трамп, кандидат в президенты Джо Байдена, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вице-президент Майк Пенс и другие вісокие чиновники США.

Предыдущее два дня гроб был выставлен у здания Верховного суда США, где с покойной могли простится все желающие.

На следующей неделе на Арлингтонском национальном кладбище (штат Вирджиния) состоится закрытая церемония погребения. Муж судьи Мартин Гинзбург был похоронен там же в 2010 году.

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Напомним: 

  • Рут Гинзбург умерла 18 сентября. Ей было 87 лет. Дочь эмигранта из Одессы стала второй женщиной – членом Верховного суда США.
  • На своей должности она стала символом либерального крыла Верховного суда. При её участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств.

Николай Донев, УП

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Темы: СШАвиборы
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