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COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань

Субота, 26 вересня 2020, 06:31

26 вересня в Чернівецькій області зафіксували 166 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 57 пацієнт.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус


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