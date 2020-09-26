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На Західній Україні пройдуть зливи, помаранчевий рівень небезпечності

Субота, 26 вересня 2020, 08:57

26 та 27 вересня у західних областях України очікуються сильні дощі та підвищення рівнів води, у Києві та області у неділю сильні пориви вітру.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град; 27 вересня у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)".

"27-28 вересня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, на річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 м".

"За даними УкрГідрометцентру, по Києву та Київській області протягом доби 27 вересня пориви вітру 15-20 м/с".

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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