На Западной Украине пройдут ливни, оранжевый уровень опасности

26 и 27 сентября в западных областях Украины ожидаются сильные дожди и повышение уровня воды, в Киеве и области в воскресенье сильные порывы ветра.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

26 сентября в западной части, 27 сентября в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град; 27 сентября в западных, ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)".

"27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м".

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в течение суток 27 сентября порывы ветра 15-20 м/с".