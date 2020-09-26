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На Западной Украине пройдут ливни, оранжевый уровень опасности

Суббота, 26 сентября 2020, 08:57

26 и 27 сентября в западных областях Украины ожидаются сильные дожди и повышение уровня воды, в Киеве и области в воскресенье сильные порывы ветра.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

26 сентября в западной части, 27 сентября в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град; 27 сентября в западных, ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)".

"27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м".

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в течение суток 27 сентября порывы ветра 15-20 м/с".

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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