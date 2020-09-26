Байден звинуватив Трампа у мовчанні щодо диктатури у Білорусі

Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, розкритикував президента Дональда Трампа за те, що він не говорить про придушення демократичних протестів у Білорусі, якою "керує диктатор".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Понад 12 тисяч людей були заарештовані, сотні досі за гратами з того часу, коли Лукашенка оголосили абсолютним переможцем президентських виборів 9 вересня, які опозиція цієї колись радянської країни назвала сфальсифікованими. Але президент Трамп відмовляється висловитися проти дій Лукашенка чи запропонувати особисту підтримку продемократичному руху", - наголошує Джо Байден.

Він заявив про підтримку учасників протестів та підтримку заклику про організацію нових демократичних виборів, закликає до негайного звільнення затриманих лідерів опозиції.

"Коли президент ховається від власних громадян, відмовляючись погодитися з волею народу - це знак, що він є слабким, нелегітимним автократом, а не сильним лідером", - наголошує Байден, кажучи про таємну інавгурацію Лукашенка.

Джо Байден поки не деталізував, яку політику провадила би його адміністрація щодо Білорусі.

На момент публікації Reuters не отримали коментаря від штабу президентської кампанії Трампа, щоб навести його відповідь Байдену.

Наступного вівторка, 29 вересня, Трамп і Байден мають вийти на перші дебати.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Речник Держдепу США заявив, що Штати не визнають Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Перед цим держсекретар США Майк Помпео казав, що США разом з міжнародними партнерами розглядають можливість додаткових персональних санкцій проти тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі.

Сам Дональд Трамп ще у середині серпня, після найжорсткіших розгонів протестів, заявив, що США будуть уважно стежити за "жахливою" ситуацією в Білорусі.

"Це жахливо. Це жахлива ситуація, Білорусь. Ми будемо дуже уважно стежити за цим", - сказав Трамп.