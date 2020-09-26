Байден обвинил Трампа в молчании по поводу диктатуры в Беларуси

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, раскритиковал президента Дональда Трампа за то, что он не говорит о подавлении демократических протестов в Беларуси, которой "управляет диктатор

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Более 12 000 человек были арестованы, сотни до сих пор за решеткой с тех пор, когда Лукашенко объявили абсолютным победителем президентских выборов 9 сентября, которые оппозиция этой некогда советской страны назвала сфальсифицированными. Но президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить личную поддержку продемократическим силам" , - отмечает Джо Байден.

Он заявил о поддержке участников протестов и поддержке призыва об организации новых демократических выборов, призывает к немедленному освобождению задержанных лидеров оппозиции.

"Когда президент прячется от собственных граждан, отказываясь согласиться с волей народа - это знак, что он является слабым, нелегитимным автократом, а не сильным лидером", - отмечает Байден, говоря о тайной инаугурации Лукашенко.

Джо Байден пока не детализировал, какую политику проводила бы его администрация относительно Беларуси.

На момент публикации Reuters не получили комментария от штаба президентской кампании Трампа, чтобы привести его ответ Байдену.

В следующий вторник, 29 сентября, Трамп и Байден должны выйти на первые дебаты.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения Лукашенку.

Представитель Госдепа США заявил, что Штаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео говорил, что США вместе с международными партнерами рассматривают возможность дополнительных персональных санкций против тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Сам Дональд Трамп еще в середине августа, после жестких разгонов протестов, заявил, что США будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси.

"Это ужасно. Это ужасная ситуация, Беларусь. Мы будем очень внимательно следить за этим", - сказал Трамп.