Євросоюз відклав проведення саміту з Україною

Саміт Україна-ЄС, який спершу планувався на 1 жовтня, перенесли на 6 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили президент Європейської ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови.

"У розмові з президентом Володимиром Зеленським ми домовилися про зустріч, разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Брюсселі 6 жовтня для 22-го саміту ЄС-Україна. Очікую нашої дискусії щодо цього важливого партнерства невдовзі після спеціального засідання Європейської Ради 1-2 жовтня", - написав Шарль Мішель.

In my call with President @ZelenskyyUa and I agreed to meet, together with President @vonderleyen , in Brussels on 6 October for the 22nd EU-Ukraine summit.



Looking forward to our discussion on this important partnership shortly after the special #EUCO of 1 and 2 October.