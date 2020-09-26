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Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Суббота, 26 сентября 2020, 13:45

Саммит Украина-ЕС, который сначала планировался на 1 октября, перенесли на 6 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора.

"В разговоре с президентом Владимиром Зеленским мы договорились о встрече, вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Брюсселе, 6 октября для 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю нашей дискуссии об этом важном партнерстве вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября", - написал Шарль Мишель.

together with President @vonderleyen , in Brussels on 6 October for the 22nd EU-Ukraine summit.

Looking forward to our discussion on this important partnership shortly after the special #EUCO of 1 and 2 October.— Charles Michel (@eucopresident) September 26, 2020

"В разговоре с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться в Брюсселе, 6 октября, для 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю встречи с Вами и Урсулой фон дер Ляен для обсуждения важного партерства Украины и ЕС", - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, Шарль Мишель, который должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября, 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из сотрудников его службы безопасности.

В связи с этим спецзаседание Европейского Совета, которое сначала планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

Накануне, 25 сентября, президент Евросовета вышел из карантина, получив отрицательный результат теста.

Темы: ЕСУкраина


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