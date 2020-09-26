Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Суббота, 26 сентября 2020, 13:45
Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Саммит Украина-ЕС, который сначала планировался на 1 октября, перенесли на 6 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора.

"В разговоре с президентом Владимиром Зеленским мы договорились о встрече, вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Брюсселе, 6 октября для 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю нашей дискуссии об этом важном партнерстве вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября", - написал Шарль Мишель.

together with President @vonderleyen , in Brussels on 6 October for the 22nd EU-Ukraine summit.

Looking forward to our discussion on this important partnership shortly after the special #EUCO of 1 and 2 October.— Charles Michel (@eucopresident) September 26, 2020

"В разговоре с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться в Брюсселе, 6 октября, для 22-го саммита ЕС-Украина. Ожидаю встречи с Вами и Урсулой фон дер Ляен для обсуждения важного партерства Украины и ЕС", - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, Шарль Мишель, который должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября, 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из сотрудников его службы безопасности.

В связи с этим спецзаседание Европейского Совета, которое сначала планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

Накануне, 25 сентября, президент Евросовета вышел из карантина, получив отрицательный результат теста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
ЕС
Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар России по Львову
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Китай об отмененном визите Борреля: Ждем в удобное для обеих сторон время
Последние новости
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
Все новости...
Реклама: