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Боррель відмовився від слів про те, що "Євросоюз - не банкомат"

Субота, 26 вересня 2020, 14:29
Боррель відмовився від слів про те, що Євросоюз - не банкомат

Європейський союз вирішив прибрати зі статті Високого представника з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля фразу про те що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідні зміни внесені у текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій; також зміну позиційної статті ЄвроПравді підтвердили у представництві ЄС.

Зі статті посадовця прибрали наступне речення: "Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом".  Одне з джерел "Європейської правди" також стверджує, що від Борреля не чули такої фрази під час його зустрічі із президентом Зеленським.

Решта тексту статті Високого представника лишилася без змін.

Виходячи з цього, Європейська правда видаляє дане речення з перекладу статті Борреля, опублікованого на нашому сайті.

Детальніше про позицію Високого представника ЄС читайте у публікації "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським".

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Теми: ЄС
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