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Боррель отказался от слов о том, что "Евросоюз - не банкомат"

Суббота, 26 сентября 2020, 14:29
Боррель отказался от слов о том, что Евросоюз - не банкомат

Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий; также изменение позиционной статьи ЕвроПравде подтвердили в представительстве ЕС.

Из статьи убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что не слышал такой фразы от Борреля во время его встречи с президентом Зеленским.

Остальной текст статьи Высокого представителя остался без изменений.

Исходя из этого, Европейская правда удаляет данное предложение из перевода статьи Борреля, опубликованного на нашем сайте.

Подробнее о позиции Высокого представителя ЕС читайте в публикации "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".

Темы: ЕС
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