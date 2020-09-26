Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боррель отказался от слов о том, что "Евросоюз - не банкомат"

Суббота, 26 сентября 2020, 14:29

Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий; также изменение позиционной статьи ЕвроПравде подтвердили в представительстве ЕС.

Из статьи убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что не слышал такой фразы от Борреля во время его встречи с президентом Зеленским.

Остальной текст статьи Высокого представителя остался без изменений.

Исходя из этого, Европейская правда удаляет данное предложение из перевода статьи Борреля, опубликованного на нашем сайте.

Подробнее о позиции Высокого представителя ЕС читайте в публикации "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".

Темы: ЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКатастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта

видеоМВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту

Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось

фотоНа месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших

Выжившего в катастрофе АН-26 курсанта могут выписать в ближайшие дни

Все новости...
ЕС
Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной
ЕС одобрил 87,4 млрд евро финподдержки для государств-членов в условиях пандемии
Боррель: я сказал Зеленскому, что ЕС - это не банкомат
Последние новости
15:16
Польские "Объединенные правые" подписали новое коалиционное соглашение
15:04
Кандидатами в мэры Киева зарегистрировали двух экс-глав КГГА
14:39
После катастрофы АН-26 Зеленский просит информацию о всей военной технике
14:37
фотоКатастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта
14:29
Боррель отказался от слов о том, что "Евросоюз - не банкомат"
14:21
Мэр Умани заявляет, что ему запретили баллотироваться, хотя разрешили тезкам
14:21
Продажи новостроек в США выросли до 14 летнего максимума
14:09
видеоМВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту
14:00
Правительственная комиссия должна доложить о расследовании катастрофы до 25 октября
13:45
Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной
Все новости...