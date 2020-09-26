Кандидатами в мери Києва зареєстрували двох колишніх голів КМДА

Київська міська виборча комісія зареєструвала ще п'ятьох кандидатів на посаду міського голови столиці, в тому числі колишніх голів КМДА Олександра Омельченка та Олександра Попова.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на постанови, опубліковані на сторінці комісії

Деталі: 25 вересня міськвиборчком зареєстрував кандидатами на посаду мера Миколу Томенка, висунутого Київською міською організацією партії "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна"; Сергія Гусовського, висунутого Київською міською організацією партії "За майбутнє", і Юрія Левченка, висунутого Київською міською організацією партії "команда Левченка "Народовладдя".

Крім того, міськвиборчком зареєстрував кандидатом на посаду мера Олександра Омельченка, висунутого Київською міською організацією партії "Єдність Олександра Омельченка". Омельченко був столичним головою в 1999-2006 роках.

Також офіційно став кандидатом в мери Києва Олександр Попов, висунутий Київською міською організацією партії "Опозиційна платформа – За життя". Попов очолював Київську міську державну адміністрацію в 2010-2013 роках.

У той же час міськвиборчком відмовився реєструвати кандидата на посаду міського голови столиці Ігоря Писарця через відсутність документа, що підтверджує внесення грошової застави. Писарець у 2016 році претендував на посаду головного архітектора Києва.

Таким чином, на даний момент всього на посаду столичного голови зареєстровано 13 кандидатів.

Раніше Київський міськвиборчком зареєстрував на посаду міського голови столиці Андрія Пальчевського, Ірину Верещук, Михайла Поживанова, Віталія Кличка, Олексія Кучеренка, Єгора Фірсова, Сергія Притулу і Діану Гранцеву.

Подача документів для реєстрації кандидатів завершилася 24 вересня. Не пізніше п'ятого дня з дня отримання заяви про реєстрацію та необхідних супровідних документів ТВК реєструє або ж відмовляє в реєстрації кандидата.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.