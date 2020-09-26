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Кандидатами в мэры Киева зарегистрировали двух экс-глав КГГА

Суббота, 26 сентября 2020, 15:04
Кандидатами в мэры Киева зарегистрировали двух экс-глав КГГА

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность городского головы столицы, в том числе бывших глав КГГА Александра Омельченко и Александра Попова.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановления, опубликованные на странице комиссии

Детали: 25 сентября горизбирком зарегистрировал на пост мэра Николая Томенко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Общественное движение Николая Томенко "Рідна країна"; Сергея Гусовского, выдвинутого Киевской городской организацией партии "За майбутнє", и Юрия Левченко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Команда Левченко "Народовладдя".

Кроме того, горизбирком зарегистрировал кандидатом на пост мэра Александра Омельченко, выдвинутого Киевской городской организацией партии "Єдність Олександра Омельченка". Омельченко был столичным головой в 1999-2006 годах.

Также официально стал кандидатом в мэры Киева Александр Попов, выдвинутый Киевской городской организацией партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Попов возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию в 2010-2013 годах.

В то же время горизбирком отказался регистрировать кандидата на должность городского головы столицы Игоря Писарца из-за отсутствия документа, подтверждающего внесение денежного залога. Писарец в 2016 году претендовал на должность главного архитектора Киева.

Таким образом, на данный момент всего на пост столичного головы зарегистрированы 13 кандидатов.

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу и Диану Гранцеву.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киеввиборы
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