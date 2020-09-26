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Погода: на Україну насувається похолодання

Субота, 26 вересня 2020, 15:31
Погода: на Україну насувається похолодання
Фото: pikist

Протягом найближчої доби, 27 вересня, погода зміниться – територію України охопить вологе та прохолодне повітря.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, на решті території вночі без опадів, вдень помірні дощі. Пориви південно-східного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Дощі місцями супроводжуватимуться грозами, подекуди з градом.

Температура вночі 11-17°, вдень у західних областях 13-18°, у північних 16-21°, на решті території 21-26°; у Карпатах протягом доби 2-7° тепла.

На Київщині у неділю вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-16°, вдень 18-21°.

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Теми: погода
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