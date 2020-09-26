Погода: на Украину надвигается похолодание

В течение ближайших суток, 27 сентября, погода изменится – территорию Украины охватит влажный и прохладный воздух.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В западных областях, на Виннитчине и Одесчине – существенные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем умеренные дожди. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/сек. Дожди местами будут сопровождаться грозами, местами с градом.

Температура ночью 11-17°, днем в западных областях 13-18°, в северных 16-21°, на остальной территории 21-26°; в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

На Киевщине в воскресенье ночью без осадков, днем дождь, местами гроза. Температура ночью 13-16°, днем 18-21°.