Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську почався жіночий марш, вже десятки затриманих

Субота, 26 вересня 2020, 16:19
У Мінську почався жіночий марш, вже десятки затриманих
Радіо Свобода

У центрі Мінська зібралися учасниці жіночого маршу, від початку акції силовики розганяють та затримують людей. 

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" і TUT.BY, пише "Європейська правда".

Акцію зібрали як "репетицію народної інавгурації" Світлани Тихановської.

Основна колона йде проспектом Незалежності, туди сходяться люди з прилеглих районів. 

У різних місцях силовики без розпізнавальних знаків та невідомі у цивільному хапають учасників акції та випадкових перехожих. 

 

Найбільше затримань сталося біля Комаровського ринку, де жінки збиралися перед акцією. 

 

Більшій частині людей вдалося сформувати колону та дійти до проспекту Незалежності. Вже там у районі площі Якуба Коласа знову почались затримання, саму станцію метро закрили. 

 

Затримали, а потім відпустили журналістку "Єврорадіо" Юлію Мотузову та журналістку Белсату Марію Гриц.

 

На час цієї публікації жінки рухаються по проспекту Незалежності у бік площі Перемоги, їх близько 200.

Cеред ЗМІ, які прийшли висвітлювати акцію, також співробітники Russia Today, їм гукають "Чемодан-вокзал-Росія".

Вигукують також "Віддайте нашу Машу" (Марію Колесникову, соратницю Тихановської).

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ.

Низка країн світу заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Читайте також Без права на легітимність: що змінює заява МЗС про інавгурацію Лукашенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: