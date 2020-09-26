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В Минске начался женский марш, уже десятки задержанных

Суббота, 26 сентября 2020, 16:19
В Минске начался женский марш, уже десятки задержанных
Радио Свобода

В центре Минска собрались участницы женского марша, с начала акции силовики разгоняют и задерживают людей.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" и TUT.BY, пишет "Европейская правда".

Cегодняшнююю акцию собрали как "репетицию народной инаугурации" Светланы Тихановской.

Основная колонна идет по проспекту Независимости, туда стекаются люди из других частей города.

В разных районах силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском хватают участников акции и случайных прохожих.

 

Больше всего задержаний произошло у Комаровского рынка, где женщины собирались перед акцией.

 

Части людей удалось сформировать колонну и дойти до проспекта Независимости. Уже там в районе площади Якуба Коласа снова начались задержания, саму станцию ​​метро закрыли.

 

Задержали, а потом отпустили журналистку "Еврорадио" Юлию Мотузову и журналистку Белсата Марию Грыц.

 

На время этой публикации женщины двигаются по проспекту Независимости в сторону площади Победы, их около 200.

Cреди СМИ, которые пришли освещать акцию, также сотрудники Russia Today, им кричат ​​"Чемодан-вокзал-Россия".

Выкрикивают также "Отдайте нашу Машу" (Марию Колесникову, арестованную соратницу Тихановской).

Темы: Беларусьакции
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