В Минске начался женский марш, уже десятки задержанных
В центре Минска собрались участницы женского марша, с начала акции силовики разгоняют и задерживают людей.
Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" и TUT.BY, пишет "Европейская правда".
Cегодняшнююю акцию собрали как "репетицию народной инаугурации" Светланы Тихановской.
Основная колонна идет по проспекту Независимости, туда стекаются люди из других частей города.
В разных районах силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском хватают участников акции и случайных прохожих.
Больше всего задержаний произошло у Комаровского рынка, где женщины собирались перед акцией.
Части людей удалось сформировать колонну и дойти до проспекта Независимости. Уже там в районе площади Якуба Коласа снова начались задержания, саму станцию метро закрыли.
Задержали, а потом отпустили журналистку "Еврорадио" Юлию Мотузову и журналистку Белсата Марию Грыц.
На время этой публикации женщины двигаются по проспекту Независимости в сторону площади Победы, их около 200.
Cреди СМИ, которые пришли освещать акцию, также сотрудники Russia Today, им кричат "Чемодан-вокзал-Россия".
Выкрикивают также "Отдайте нашу Машу" (Марию Колесникову, арестованную соратницу Тихановской).