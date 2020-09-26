Зеленський на Донеччині поїв із солдатами борщу і вручив нагороди
Субота, 26 вересня 2020, 16:38
Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Зеленський оглянув "сучасні комфортні модулі", у яких мешкає особовий склад.
Президент також пообідав з військовими. У солдатській їдальні Зеленський скуштував борщ та рисову кашу. Як повідомляє пресслужба, він залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців.
Також Зеленський вручив військовим державні нагороди.
В рамках робочої поїздки на Донеччину Зеленський також проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.
Українська правда