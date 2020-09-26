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Зеленський на Донеччині поїв із солдатами борщу і вручив нагороди

Субота, 26 вересня 2020, 16:38
фото пресслужби президента

Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський оглянув "сучасні комфортні модулі", у яких мешкає особовий склад.

Президент також пообідав з військовими. У солдатській їдальні Зеленський скуштував борщ та рисову кашу. Як повідомляє пресслужба, він залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців.

Також Зеленський вручив військовим державні нагороди.

 
фото пресслужби президента

В рамках робочої поїздки на Донеччину Зеленський також проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонецька область


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