Зеленский в Донецкой области поел с солдатами борща и вручил награды

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский осмотрел "современные комфортные модули", в которых проживает личный состав.

Президент также пообедал с военными. В солдатской столовой Зеленский попробовал борщ и рисовую кашу. Как сообщает пресс-служба, он остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих.

Также Зеленский вручил военным государственные награды.

фото пресс-cлужбы президента

В рамках рабочей поездки в Донецкую область Зеленский также проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.