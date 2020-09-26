Зеленский в Донецкой области поел с солдатами борща и вручил награды
Суббота, 26 сентября 2020, 16:38
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Зеленский осмотрел "современные комфортные модули", в которых проживает личный состав.
Президент также пообедал с военными. В солдатской столовой Зеленский попробовал борщ и рисовую кашу. Как сообщает пресс-служба, он остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих.
Также Зеленский вручил военным государственные награды.
В рамках рабочей поездки в Донецкую область Зеленский также проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.
Украинская правда