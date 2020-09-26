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Зеленский в Донецкой области поел с солдатами борща и вручил награды

Суббота, 26 сентября 2020, 16:38
Зеленский в Донецкой области поел с солдатами борща и вручил награды
фото пресс-cлужбы президента

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский осмотрел "современные комфортные модули", в которых проживает личный состав.

Президент также пообедал с военными. В солдатской столовой Зеленский попробовал борщ и рисовую кашу. Как сообщает пресс-служба, он остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих.

Также Зеленский вручил военным государственные награды.

 
фото пресс-cлужбы президента

В рамках рабочей поездки в Донецкую область Зеленский также проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонецкая область
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