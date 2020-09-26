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Мадрид закликають до жорсткішого карантину

Субота, 26 вересня 2020, 18:07
Мадрид закликають до жорсткішого карантину

Міністерство охорони здоров’я Іспанії вважає, що в епідемічній ситуації, яка склалася у Мадриді, нинішніх карантинних обмежень вже недостатньо.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais, про це 26 вересня заявив міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла. 

"Зараз є серйозний ризик і для мешканців Мадриду, і для прилеглих регіонів… Я повторюю заклик переглянути заходи - ми повинні дослухатися до науки і відсторонитися від політики", - заявив Ілла, звертаючись до влади столичного регіону. 

Напередодні міністр охорони здоров’я Мадриду оголосив, що напів-локдаун, запроваджений у 37 зонах столичного регіону, розширять на ще 8. 

Відтак вже до 45 зон Мадриду не дозволено в’їзд та виїзд, окрім як з поважних причин - для поїздок на роботу чи навчання, лікування, догляду за близькими чи інших важливих питань. 

Водночас, МОЗ Іспанії вважає, що такі обмеження слід розширити вже на всю столицю і всі райони, де за останні 14 днів кількість нових заражень на 100 000 населення більша, ніж 500 випадків. Це більша частина регіону, де проживає 4,7 млн осіб - 71% населення Мадриду. 

Влада Мадриду, натомість, обрала такою позначкою 1000 випадків на 100 000 населення. 

На столичний регіон припадає близько третини усіх заражень в країні. 

На 25 вересня, порівняно з 24 вересня, кількість зареєстрованих в Іспанії випадків коронавірусу зросла на понад 12 200.

Теми: Іспанія
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