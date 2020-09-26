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Мадрид призывают к более жесткому карантину

Суббота, 26 сентября 2020, 18:07
Мадрид призывают к более жесткому карантину

Министерство здравоохранения Испании считает, что в эпидемической ситуации, сложившейся в Мадриде, нынешних карантинных ограничений уже недостаточно.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, о этом 26 сентября заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла.

"Сейчас есть серьезный риск и для жителей Мадрида, и для прилегающих регионов ... Я повторяю призыв пересмотреть меры - мы должны прислушиваться к науке и отстраниться от политики", - заявил Илла, обращаясь к власти столичного региона.

Накануне министр здравоохранения Мадрида объявил, что полу-локдаун, введенный в 37 зонах столичного региона, расширят еще на 8.

Теперь уже в 45 зонах Мадрида въезд-выезд разрешены только по уважительным причинам - для поездок на работу или учебу, лечения, ухода за близкими или других важных вопросов.

В то же время, Минздрав Испании считает, что такие ограничения пора расширить на все районы, где за последние 14 дней количество новых заражений на 100 000 населения больше, чем 500 случаев. Это большая часть региона, где проживает 4,7 млн человек - 71% населения Мадрида.

Власти Мадрида, в то же время, решили, что для этого число заражений должно превышать 1000 случаев на 100 000 населения.

На столичный регион приходится около трети всех заражений в стране.

На 25 сентября, по сравнению с 24 сентября, количество зарегистрированных в Испании случаев коронавируса возросло на более чем 12 200.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Испания
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