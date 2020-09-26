Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мадрид призывают к более жесткому карантину

Суббота, 26 сентября 2020, 18:07

Министерство здравоохранения Испании считает, что в эпидемической ситуации, сложившейся в Мадриде, нынешних карантинных ограничений уже недостаточно.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, о этом 26 сентября заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла.

"Сейчас есть серьезный риск и для жителей Мадрида, и для прилегающих регионов ... Я повторяю призыв пересмотреть меры - мы должны прислушиваться к науке и отстраниться от политики", - заявил Илла, обращаясь к власти столичного региона.

Накануне министр здравоохранения Мадрида объявил, что полу-локдаун, введенный в 37 зонах столичного региона, расширят еще на 8.

Теперь уже в 45 зонах Мадрида въезд-выезд разрешены только по уважительным причинам - для поездок на работу или учебу, лечения, ухода за близкими или других важных вопросов.

В то же время, Минздрав Испании считает, что такие ограничения пора расширить на все районы, где за последние 14 дней количество новых заражений на 100 000 населения больше, чем 500 случаев. Это большая часть региона, где проживает 4,7 млн человек - 71% населения Мадрида.

Власти Мадрида, в то же время, решили, что для этого число заражений должно превышать 1000 случаев на 100 000 населения.

На столичный регион приходится около трети всех заражений в стране.

На 25 сентября, по сравнению с 24 сентября, количество зарегистрированных в Испании случаев коронавируса возросло на более чем 12 200.

Темы: Испания


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище

фото, видеоЖурналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных

фотоКатастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта

видеоМВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту

Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось

Все новости...
Испания
В Испании зарегистрировали еще 14 тысяч случаев коронавируса
Испания первой в Европе пересекла отметку в полмиллиона заражений
В Испании наибольшее количество случаев коронавируса после отмены карантина
Последние новости
18:07
Мадрид призывают к более жесткому карантину
17:47
фотоВ Крыму исчез водоем и пересохла река, питавшая крупное водохранилище
17:43
фото, видеоЖурналисты и музыканты: в Минске более 70 задержанных
17:27
В Венгрии говорят о кибератаке на несколько банков и телекоммуникационных сетей
17:16
ООС: боевики стреляли возле Новолуганского
17:03
"Роза Ветров" получила разрешение летать маршрутом Киев-Ужгород на неограниченный срок
16:52
Свитолина выиграла свой второй титул WTA в сезоне
16:38
Зеленский в Донецкой области поел с солдатами борща и вручил награды
16:19
В Минске начался женский марш, уже десятки задержанных
16:07
За неделю активных больных COVID-19 стало больше на 13%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!