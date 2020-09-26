Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Угорщині кажуть про кібератаку на декілька банків і телекомунікаційних мереж

Субота, 26 вересня 2020, 19:28

Найбільший телекомунікаційний оператор країни Magyar Telekom заявляє про кібератаку на деякі банківські й телекомунікаційні мережі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оператор заявив у суботу, 26 вересня.

Самі атаки сталися у четвер, 24 вересня, спричинивши збої у роботі систем.

Згідно з повідомленням оператора, DDoS-атаку здійснили із серверів, розташованих у Росії, Китаї та В’єтнамі.

"Це була одна з найбільших в історії країни кібератак - і за своїми масштабами, і складністю, - повідомляє компанія. - Російські, китайські та в’єтнамські хакери спробували здійснити DDoS-атаку проти фінансових установ Угорщини, а також вразити мережі Magyar Telekom".

Слід зауважити, що розташування серверів не означає, що й самі виконавці атаки знаходилися у цих країнах.

Об’єм трафіку даних, використаний під час неї, був у 10 разів вищим, ніж зазвичай, а сама атака відбувалася у декілька "хвиль".

Угорський OTP Bank також підтвердив, що зазнав атаки.

"У четвер була здійснена DDoS-атака на телекомунікаційні системи, що обслуговують одну з наших банківських послуг. Ми відбили атаку разом з Telekom, який також постраждав, і нетривалий збій у роботі сервісів після обіду було ліквідовано", - повідомили в ОТР.

Теми: Угорщинабанкихакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Криму зник ставок та пересохла річка, що живила велике водосховище

фото, відеоЖурналісти та музиканти: у Мінську понад 70 затриманих

фотоКатастрофа АН-26: Зеленський відвідав у лікарні єдиного курсанта, що вижив

відеоМВС оприлюднило момент падіння АН-26 та фото курсантів, що були на борту

Євросоюз відклав проведення саміту з Україною

Катастрофа АН-26: жодного з тіл ідентифікувати не вдалося

Усі новини...
Угорщина
Угорський суд виправдав ексєвродепутата, звинуваченого у шпигунстві на РФ
Глава МЗС Угорщини назвав умови зустрічі Орбана і Зеленського
Рани в українсько-угорських стосунках потрібно лікувати повільно й обережно - Кулеба
Останні новини
19:28
В Угорщині кажуть про кібератаку на декілька банків і телекомунікаційних мереж
19:16
Прем'єр Великої Британії хоче з'ясувати, як виник коронавірус
19:00
Аеропорт Стамбула прийняв перший регулярний рейс SkyUp з Києва
18:40
З-під уламків АН-26 дістали бортові самописці
18:07
Мадрид закликають до жорсткішого карантину
17:47
фотоУ Криму зник ставок та пересохла річка, що живила велике водосховище
17:43
фото, відеоЖурналісти та музиканти: у Мінську понад 70 затриманих
17:27
В Угорщині кажуть про кібератаку на декілька банків і телекомунікаційних мереж
17:16
ООС: бойовики стріляли біля Новолуганського
17:03
"Роза Вітрів" отримала дозвіл літати маршрутом Київ-Ужгород на необмежений термін
Усі новини...