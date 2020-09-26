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В Венгрии говорят о кибератаке на несколько банков и телекоммуникационных сетей

Суббота, 26 сентября 2020, 19:28

Крупнейший телекоммуникационный оператор Венгрии Magyar Telekom заявляет о кибератаке на некоторые банковские и телекоммуникационные сети.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом оператор заявил в субботу, 26 сентября.

Сами атаки произошли в четверг, 24 сентября, вызвав сбои в работе систем.

Согласно сообщению оператора, DDoS-атаку осуществили с серверов, расположенных в России, Китае и Вьетнаме.

"Это была одна из крупнейших в истории страны кибератак - и по своим масштабам, и сложности, - сообщает компания. - Российские, китайские и вьетнамские хакеры попытались осуществить DDoS-атаку против финансовых учреждений Венгрии, а также поразить сети Magyar Telekom".

Следует отметить, что расположение серверов не обязательно означает, что и сами исполнители атаки находились в этих странах.

Объем трафика данных, использованный во время нее, был в 10 раз выше, чем обычно, а сама атака происходила в несколько "волн".

Венгерский OTP Bank также подтвердил, что подвергся атаке.

"В четверг была осуществлена ​​DDoS-атака на телекоммуникационные системы, обслуживающие одну из наших банковских услуг. Мы отбили атаку вместе с Telekom, который также пострадал, и непродолжительный сбой в работе сервисов после обеда был устранен", - сообщили в ОТР.

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Темы: Венгриябанкихакеры
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