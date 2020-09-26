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Зеленський та очільники силових відомств зустрілися з представниками ОБСЄ

Субота, 26 вересня 2020, 20:53

Глава держави Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Зустріч відбулася на КПВВ "Майорське".

У нараді взяли участь, зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, нардеп та заступник глави делегації України в ТКГ Олександр Мережко а також представники СММ ОБСЄ.

Як наголошує пресслужба Зеленського, на засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки торік у грудні, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей.

Представниця СММ ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень з 27 липня, коли почав діяти "режим тиші".

Пряма мова Мілфорд: "З 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень".

Пряма мова Зеленського: "Справді, ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу – за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий".

Додатково: На зустрічі також обговорили питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі.

Українська правда
Теми: ДонбасЗеленськийОБСЄвійна


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