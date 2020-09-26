Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський та очільники силових відомств зустрілися з представниками ОБСЄ

Субота, 26 вересня 2020, 20:53
Зеленський та очільники силових відомств зустрілися з представниками ОБСЄ

Глава держави Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Зустріч відбулася на КПВВ "Майорське".

У нараді взяли участь, зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, нардеп та заступник глави делегації України в ТКГ Олександр Мережко а також представники СММ ОБСЄ.

Як наголошує пресслужба Зеленського, на засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки торік у грудні, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей.

Представниця СММ ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд зазначила, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень з 27 липня, коли почав діяти "режим тиші".

Пряма мова Мілфорд: "З 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень".

Пряма мова Зеленського: "Справді, ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу – за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, до кожного солдата. І за знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був можливий".

Додатково: На зустрічі також обговорили питання можливого відкриття більшої кількості КПВВ на Донбасі.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасЗеленськийОБСЄвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: