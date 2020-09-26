Зеленский и руководители силовых ведомств встретились с представителями ОБСЕ

Глава государства Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Встреча состоялась на КПВВ "Майорское".

В совещании приняли участие, в частности, руководитель ОП Андрей Ермак, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, нардеп и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко а также представители СММ ОБСЕ.

Как отмечает пресс-служба Зеленского, на заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран нормандской четверки в декабре прошлого года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей.

Представительница СММ ОБСЕ в Краматорске Эдрина Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует значительно меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать "режим тишины".

Прямая речь Милфорд: "С 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1052 случая нарушений. Для сравнения, за пять недель до этого мы зафиксировали 18027 нарушений".

Прямая речь Зеленского: "Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего – за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен".

Дополнительно: На встрече также обсудили вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.