Коронавірус: у Грузії рекорд заражень за добу

У Грузії добова кількість заражень коронавірусом вперше наблизилася до 300.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це повідомили органи охорони здоров’я.

За останню добу в країні зареєстрували 296 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 4960, з них 1819 вже одужали.

За минулу добу одужали 60 людей - у 5 разів менше, ніж захворіли.

Починаючи з середини вересня, показники нових заражень коронавірусом у Грузії майже щоденно встановлюють рекорди.

Ще 9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня.

Попри нові рекорди кількості заражень, влада поки не планує повторно запроваджувати жорсткий карантин.

31 жовтня у Грузії мають відбутися парламентські вибори.

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