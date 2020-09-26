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Коронавирус: в Грузии рекорд заражений за сутки

Суббота, 26 сентября 2020, 21:14
Коронавирус: в Грузии рекорд заражений за сутки

В Грузии суточное количество заражений коронавируса впервые приблизилась к 300.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом сообщили органы здравоохранения.

За последние сутки в стране зарегистрировали 296 новых случаев заражения коронавируса. Общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 4960, из них 1819 уже выздоровели.

За прошедшие сутки выздоровели 60 человек - в 5 раз меньше, чем заболели.

Начиная с середины сентября, показатели новых заражений коронавирусом в Грузии почти ежедневно устанавливают рекорды.

Еще 9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, а начало учебного года в городах отложили до 1 октября.

Несмотря на новые рекорды количества заражений, власти пока не планируют повторно вводить жесткий карантин.

31 октября в Грузии должны проходить парламентские выборы.

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Темы: Грузиякоронавирусэпидемия
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