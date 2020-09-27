Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX анонсувала черговий комерційний запуск Falcon 9

Неділя, 27 вересня 2020, 00:22
SpaceX анонсувала черговий комерційний запуск Falcon 9

Ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX Falcon 9 має доставити на орбіту чергову партію дослідних апаратів.

Джерело: SpaceX

Дослівно: "Випробування статичного запуску двигунів завершено. Попередньо Falcon 9 з GPS III Space Vehicle 04, стартує 29 вересня".

Що передувало: 18 вересня SpaceX планувала здійснити запуск 13-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників, але через погану погоду в районі приземлення першого ступеня Falcon 9 запуск досі не відбувся.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ілон Масккосмос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Ілон Маск
У два роки говорив реченнями: в компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний програміст
Стівен Кінг пропонує Маску віддати гроші за його "синю галочку" в Twitter у фонд Притули
Історичний запуск Starship: як ракета Маска змінює економіку освоєння космосу
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: