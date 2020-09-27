SpaceX анонсувала черговий комерційний запуск Falcon 9

Ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX Falcon 9 має доставити на орбіту чергову партію дослідних апаратів.

Джерело: SpaceX

Дослівно: "Випробування статичного запуску двигунів завершено. Попередньо Falcon 9 з GPS III Space Vehicle 04, стартує 29 вересня".

Що передувало: 18 вересня SpaceX планувала здійснити запуск 13-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників, але через погану погоду в районі приземлення першого ступеня Falcon 9 запуск досі не відбувся.