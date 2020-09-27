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SpaceX анонсировала очередной коммерческий запуск Falcon 9

Воскресенье, 27 сентября 2020, 00:22

Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX Falcon 9 должен доставить на орбиту очередную партию исследовательских аппаратов.

Источник: SpaceX

Дословно: "Испытание статического запуска двигателей завершено. Предварительно Falcon 9 с GPS III Space Vehicle 04 стартует 29 сентября".

Что предшествовало: 18 сен SpaceX планировала осуществить запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников, но из-за плохой погоды в районе приземления первой степени Falcon 9 запуск до сих пор не состоялся.

Темы: Илон Масккосмос


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